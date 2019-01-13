Son Dakika Haberleri: Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan...

Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan...

52 dakika önce

- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan..., System.String[]
- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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