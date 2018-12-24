Son Dakika Haberleri: Sakarya Bıçakla Tehdit Edip Taksiyi Gasp Etti

Sakarya Bıçakla Tehdit Edip Taksiyi Gasp Etti

24 dakika önce

Adapazarı'nda, ticari taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek, cep telefonunu gasp eden kişi, sürücüyü araçtan indirerek aracı çaldı.

Sakarya Bıçakla Tehdit Edip Taksiyi Gasp Etti, System.String[]
Adapazarı'nda, ticari taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek, cep telefonunu gasp eden kişi, sürücüyü araçtan indirerek aracı çaldı. Taksi terk edilmiş halde bulunurken, hırsızlıktan 24 kaydı bulunan S.K. saklandığı evinde yakalandı.

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı'nda meydana geldi. Ticari taksiyi durduran S.K. bıçak zoruyla taksi sürücüsünü tehdit ederek, araçtan indirdi. Ticari taksiyi gasp eden sürücü, kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olaydan kısa süre sonra ticari taksiyi Erenler ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Taksi üzerindeki yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlıktan 24 adet kaydı bulunan S.K. Erenler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.K.'nın evinde yapılan aramalarda olayda gasp edilen cep telefonu ile ticari taksiye ait ruhsat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:42 Kaynak: DHA

Adapazarı, 3. Sayfa
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