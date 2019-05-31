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Sakarya BİK'te mesleki eğitime destek toplantısı

2 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şubesi'nde "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" toplantısı yapıldı.

Sakarya BİK'te mesleki eğitime destek toplantısı, System.String[]
Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şubesi'nde "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan BİK Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş, BİK Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında gazetecilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla, alanda eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak için "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü"nün imzalandığını söyledi.
Bu kapsamda yapılacak çalışmaları istişare etmek ve yol haritası belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Kaşdaş, kentte bu sektörle ilgili eğitim gören öğrencilere dair bilgilerin değerlendirildiğini bildirdi.
-"Türkiye'ye örnek olacak bir organizasyona imza atacağımıza inanıyoruz"
Toplantıda protokol kapsamında giren öğrenci ve öğretmenlerle ilgili kariyer, rehberlik, yarışma ve gezi gibi etkinliklerin istişare edildiğini anlatan Kaşdaş, "Bu kapsamda Ramazan Bayramının hemen ardından bir yol haritası belirlemek amacıyla Sakarya basınının da dahil olacağı, destek sunacağı çalışma toplantıları planlıyoruz. Bu süreçte ilgili okulların idarecileri, ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan hususları belirleyecek. Yerel basınımız başta olmak üzere tüm paydaşların katkısıyla Türkiye'ye örnek olacak bir organizasyona imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Osman Cansız, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Ünsal İskender, Adapazarı SATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Engin Arı, Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alim Oktar ve Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevilay Çürük katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Basın İlan Kurumu, Sakarya, Güncel
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