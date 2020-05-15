Sakarya BİLSEM öğretmenleri prototip solunum cihazı üretti - Son Dakika

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, koronavirüs salgını dolayısıyla solunum güçlüğü çeken hastalar için solunum cihazı üretti.

Merkez Müdürü Mahmut Sami Akaryalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ali Sönmez ve Gökhan Çiçek ile proje kapsamında solunum cihazı ve gözlem altında tutulan hastaların değerlerini uzaktan takip edebilen bir cihaz geliştirdiklerini belirtti.

Gözlem odalarında bulunan hastaların değerlerini kontrol etmek için sağlık personelinin belirli aralıklarla odaya girmesi gerektiğini anımsatan Akaryalı, "Bu giriş çıkışlar ve hasta ile yakın temas, hem sağlık personelinin hem de diğer odalarda gözlem altında tutulan kişilerin sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Biz de bu riski ortadan kaldırmak için gözlem altında tutulan hastaların değerlerini uzaktan takip edebilen bir cihaz tasarladık." diye konuştu.

Akaryalı, koltuk altına yakın bölgeden kola takılan cihazın, vücut sıcaklığı, oksijen saturasyon değeri ve kalp atış hızını belirli aralıklarla veya istenildiğinde ölçüp led ekranında gösterdiğini anlatarak, bu bilgileri bluetooth veya wifi üzerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayara gönderdiğini, ayrıca şarj edilebilir pille kesintisiz kullanımının mümkün olduğunu kaydetti.

Öğretmen Çiçek de solunum cihazının, hafif ve taşınabilir olması sebebiyle hastane koridorlarında, ambulanslarda, elektriğin olmadığı yerlerde ve hasta nakil sırasında kullanılabileceğini vurguladı.