Sakarya Bilsem TEKNOFEST'te 15 projeyle ilk aşamayı geçti - Son Dakika

Sakarya Bilim Sanat Merkezi, 15 proje başvurusuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ön değerlendirme aşamasını tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezde görevli öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerle hazırlanan 15 projenin, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek festival kapsamında yapılan yarışmalarda ön değerlendirme aşamasını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda kimya öğretmeni Zeliyha Çelik danışmanlığında 2, fizik öğretmeni Aydın Boğaz danışmanlığında 1 proje; Tarım Teknolojileri Yarışması'nda biyoloji öğretmeni Mecit Baştan danışmanlığında 1 proje; İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda fen bilimleri öğretmeni Azer Yurtkulu, sınıf öğretmeni Gökhan Çiçek ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Zehra Korkmaz Kılıç danışmanlığında ikişer proje; sınıf öğretmeni Ahmet Bahadır, fizik öğretmeni Aydın Boğaz ve bilişim teknolojileri öğretmeni Ali Sönmez danışmanlığında 1'er proje ile tarih öğretmeni Erdal Şahin'in mezun seviyesinde 2 projesinin ön değerlendirme aşamasında başarılı bulunduğu kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, Sakaryalı öğrencilerin bu yıl da TEKNOFEST'te başarılı sonuçlar almalarından gurur duyduklarını ifade ederek, 15 projesi ilk aşamayı geçen Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmenlerini, öğrencilerini, idarecilerini ve kurum müdürü Sami Akaryalı'yı tebrik etti.