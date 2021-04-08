Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2,5 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı - Son Dakika

2018 yılı eylül ayında faaliyete başlayan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, "doğru ve hızlı karar verme prensibi"yle çalışarak 2,5 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı.

Bünyesinde 8 ceza ve 11 hukuk dairesi bulunan istinaf, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki ilk derece mahkemelerinin kararlarını inceliyor.

Bölge Adliye Mahkemesi, ceza dairelerinde 2018'de 2 bin 573 dosyadan 2 bin 102'sinde, 2019'da 22 bin 5 davadan 17 bin 711'inde, 2020'de 19 bin 82 dosyadan 17 bin 549'unda ve bu yıl 7 bin 352 davadan 6 bin 467'sinde hüküm kurdu.

İstinaf, hukuk dairelerinde ise 2018'de 1286 davadan 855'inde, 2019'da 21 bin 163 dosyadan 13 bin 252'sinde, 2020'de 19 bin 706 davadan 14 bin 252'sinde ve bu yıl 6 bin 564 davadan 5 bin 672'sinde karar verdi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 2018 yılı eylül ayından bu yana ceza dairelerinde 51 bin 12 dosyadan 43 bin 829'unda, hukuk dairelerinde ise 48 bin 719 dosyadan 34 bin 31'inde karar çıktı. Böylece 2,5 yılda gelen 99 bin 731 dosyadan 77 bin 860'ı için hüküm kuruldu.

Öte yandan istinaf mahkemesince karar verilen davalardan 2019'da 3 bin 189, 2020'de ise 4 bin 696 dosya Yargıtaya temyiz incelenmesine gönderildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin dosya karar dağılımı ise şöyle:

Ceza daireleri gelen dosya sayısı Ceza daireleri karar sayısı Hukuk daireleri gelen dosya sayısı Hukuk daireleri karar sayısı 2018 2573 2102 1286 855 2019 22.005 17.711 21.163 13.252 2020 19.082 17.549 19.706 14.252 2021 7352 6467 6564 5672 Toplam 51.012 43.829 48.719 34.031 - "271 personelle hizmet veriyoruz" - "271 personelle hizmet veriyoruz" Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AA muhabirine, bölge adliye mahkemelerinin 2016 yılında kurulmaya başlandığını söyledi. Sakarya'da mahkemenin 2018 Eylül ayında faaliyete başladığını belirten Koçer, 88 hakim, 13 cumhuriyet savcısı ile 170'i müdür, katip, mübaşir, teknisyen ve hizmetli olmak üzere 271 personelle hizmet verdiklerini kaydetti. Koçer, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki ilk derece mahkemelerinin davalarına baktıklarını dile getirerek, "Dosya bize geliyor. Karar doğruysa onaylıyoruz. Kararda ufak tefek hata varsa düzelterek onama yapabiliyoruz. Karar hatalı ise o kararı bozuyoruz, yeniden yargılamaya başlıyoruz ve yeni bir karar veriyoruz." dedi. Doğru ve hızlı karar vermenin önemine işaret eden Koçer, "Arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyor, vatandaşımızı mümkünse mağdur etmeden 2-3 aylık bir dönemde kararını verip gönderelim istiyor. Bundan dolayı doğru ve hızlı karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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