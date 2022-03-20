SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya - Son Dakika
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SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya

20.03.2022 10:56

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Kartalkaya'ya günübirlik ya da konaklamak için gelenler, uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerini geçiriyor.

Kayak merkezindeki oteller, hafta sonu yüzde 75 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya
SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya
SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

Kartalkaya, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAKARYA/BOLU - Kar etkili oluyor - Dereköy Vadisi ve Kartalkaya - Son Dakika
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