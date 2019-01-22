Sakarya Borç Nedeniyle Ensesinden Vurarak Öldürmüşler
1 saat önce
Borç nedeniyle ensesinden vurarak öldürmüşlerSakarya'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Borç nedeniyle ensesinden vurarak öldürmüşler Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Ensesinden vurularak öldürülen Yalçın Demirci ile aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğu belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumartesi günü, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi
'nde yoldan geçen belediye temizlik ekibi yol kenarında hareketsiz duran kişiyi görerek 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yalçın Demirci'nin öldüğünü belirledi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, birbirleri ile akraba olan E.T. (34), B.C. (26) ve S.D. (35) gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinde, Yalçın Demirci ile borç nedeniyle arasında husumet olduğunu belirtti. Yalçın Demirci'nin, Serdivan'daki evinden otomobille alınmasının ardından ensesinden vurularak cesedinin yol kenarına atıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T., B.C. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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