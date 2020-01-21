Sakarya boşandığı eşini bacaklarından vurdu - Son Dakika
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Sakarya boşandığı eşini bacaklarından vurdu

6 saat önce

Boşandığı eşini bacaklarından vurduADAPAZARI'nda, Furkan A. boşandığı eşi ile sokak ortasında tartıştı.

Boşandığı eşini bacaklarından vurdu

ADAPAZARI'nda, Furkan A. boşandığı eşi ile sokak ortasında tartıştı. Furkan A. kaçmaya çalışan Canan Buse K.?yi tabanca ile ateş ederek bacaklarından vurdu.

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Canan Buse K. bir süre önce boşandığı eşi Furkan A. ile tartışmaya başladı. Canan Buse K. tartışmanın büyümesi üzerine kaçmaya başladı. Furkan A. peşinden koştuğu eşinin üzerine tabanca ile ateş açtı. Canan Buse K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, yakında bulunan bir taksi durağına sığındı. Furkan A. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Canan Buse K. ilk olarak yakında bulunan bir tıp merkezine ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Furkan A.?yı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya boşandığı eşini bacaklarından vurdu

Adapazarı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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