Sakarya Botanik Cennet Vadisi 2 milyon bitkiye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Botanik Cennet Vadisi, çeşitli türlerdeki 1 milyon 961 bin 336 bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Botanik Cennet Vadisi'ne ilişkin bilgi verdi.

Vadide, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğunu, Sakaryalılar için yaşam alanı inşa ettiklerini dile getiren Yüce, "Projemizin ilk etabı kapsamında vadide çeşitli türlerde 1 milyon 961 bin 336 adet bitki bulunuyor. Sakarya Botanik Vadisi Birinci etabında Kaynarca bölgesi dikimlerimizi tamamladık. Bu yıl ikinci etabında Karasu bölgesinde dikimlerimize devam ediyoruz. Fide üretim ve dikim çalışmalarımız devam ediyor, tamamlandığında bitki sayılarımız daha da artacak." dedi.

Yüce, alanda üretilen ürünlerin kolay bir şekilde alıcıya ulaştığını ve ekonomik kazanım elde edildiğini dile getirerek, "Projemizin ikinci etabını tamamladığımızda alana 52 bin 800 mentol nanesi, 75 bin 420 kekik, 52 bin 800 adaçayı, 75 bin 420 biberiye, 20 bin kuşburnu kazandırmış olacağız. Ürettiğimiz tüm bu bitkileri tıbbi ilaç, kozmetik ve sektöründe değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bir Alman firmasıyla anlaşma yaptıklarını, vadide üretilecek bitkilerin 10 yıllık süre boyunca firma tarafından satın alınacağını dile getiren Yüce, ürünlerin yüzde 10'luk kısmını da Sera AŞ bünyesindeki laboratuvarlarda işleyerek, kokulu yağlar, bitki çayları, aromatik bitki suları ve doğal kozmetik ürünler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yüce, vadide 320 kovanla arıcılık çalışmalarına başladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"60 kilometre uzunluğundaki Sakarya Botanik Cennet Vadisi'nde gidiş-geliş olmak üzere iki sıra yürüyüş yolu ve iki sıra bisiklet yolu yapıyoruz. Bölgenin güvenliğini ATV motorlu araçlar ve atlı güvenlik çalışanlarımızla sağlıyoruz. Kuracağımız kafeterya ile bu cennet vadisini hemşehrilerimizin ailecek vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Yine alanda kuracağımız eğitim merkezi ile vadiyi bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitim Merkezine dönüştüreceğiz. Hemşehrilerimizi katma değeri yüksek, kullanım alanı geniş olan tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bitkilerin insanlar üzerindeki iyileştirme gücünü insanlığın hizmetine sunacağız. Böylece şehrimiz ülkemizde tıbbi ve aromatik bitki üretiminin önemli merkezlerinden biri haline gelecek."

Yüce, ayrıca sözleşmeli üretim modeliyle 750 bin çuha çiçeği ve 100 bin hercai menekşe ürettirdiklerini ve peyzaj alanlarında dikimini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.