SAKARYA Buldukları altın ve parayı karakola teslim etti - Son Dakika

Buldukları altın ve parayı karakola teslim etti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Arzu Şirin Aksoy ve Gazi Aksoy çifti yerde bulduğu altın ve para dolu el çantasını karakola teslim etti. Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi'nde Arzu Şirin Aksoy ve Gazi Aksoy yolda yürüdükleri sırada yerde bir el çantası gördü. Çantayı açan çift içersinde altın ve bir miktar para olduğunu fark etti. Çift, çantayı Serdivan Polis Merkezi'ne götürdü. Çantanın içersini açtıklarında altın ve para ile karşılaştıklarını söyleyen Arzu Şirin Aksoy, 'Postanede kargo işlemimiz vardı, eşimle hallettikten sonra yürürken küçük siyah bir çanta bulduk. Çok küçük bir çanta, boyuna asılan çantalardan. Eşimle içinde Kur'an yazısı vardır diye alıp kenara koyalım diye düşündük. İçini açtığımızda bir miktar altın ve poşete sarılı para olduğunu gördük. İnsanlık adına Serdivan Polis Merkezi'ne teslim ettik. dedi.

KİMSE FARK ETMEMİŞ

Çantanın üzerinde ayak izi olduğunu ve insanların üzerine basıp geçtiğini söyleyen Aksoy, 'Yerde çantayı bulduktan sonra önce postanenin güvenliğine giderek gösterelim dedik. Çantanın içindeki altın ve parayı fazla bularak karakola teslim etmemizi söylediler. Biz de çantayı karakola teslim ettik. Çantayı bulduğumuzda üzerinde ayak izi vardı, kimse fark etmemiş orada durduğunu. Çantayı teslim etmek her müslüman ve her insanın yapması gereken bir şeydir dedi.

Polis çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.