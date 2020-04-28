SAKARYA Bunalıma giren genç intihar etti - Son Dakika

Bunalıma giren genç intihar etti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bunalıma giren Yunus A. (30) vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Serdivan Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Yunus A., ailesinin evde olmadığı sırada vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus A.'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yunus A.'nın işsiz olduğu ve bir süre önce nişanlandığı, annesinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Evde inceleme yapan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.