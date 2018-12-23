Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir Basket Daçka'ya Konuk Oluyor

Sakarya Büyükşehir Basket Daçka'ya Konuk Oluyor

3 saat önce

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Basket Daçka'ya Konuk Oluyor, System.String[]
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.

24 Aralık Pazartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Basketbolseverler zorlu mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden Büyükşehir Basketbol rakibi karşısında galibiyet elde etmeyi planlıyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:48 Kaynak: İHA

Darüşşafaka, basketbol, Sakarya, Spor
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