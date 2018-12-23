Sakarya Büyükşehir Basket Daçka'ya Konuk Oluyor
3 saat önce
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen
ile karşılaşacak.
24 Aralık
Pazartesi günü Ayhan Şahenk
Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Basketbolseverler zorlu mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden Büyükşehir Basketbol rakibi karşısında galibiyet elde etmeyi planlıyor. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:48 Kaynak: İHA
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