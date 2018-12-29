Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir Basketbol-Banvit: 67-75

Sakarya Büyükşehir Basketbol-Banvit: 67-75

38 dakika önce

SALON: Sakarya Spor HAKEMLER: Aytuğ Ekti,Halil Baldemir, Halit Can CihanADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou 4(x), Mitchell Wilbekin 13(xxx), Alan Herndon 5(x), TK Edogi 6(xx), Şafak Edge 16(xxx), Burak Eşlik 3(x), İzzet Türkyılmaz 6(xx), Kelsey Barlow 12(xxx), Bora Hun Paçun,...

Sakarya Büyükşehir Basketbol-Banvit: 67-75, System.String[]


SALON: Sakarya Spor 

HAKEMLER: Aytuğ Ekti ,Halil Baldemir, Halit Can Cihan

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou 4(x), Mitchell Wilbekin 13(xxx), Alan Herndon 5(x), TK Edogi 6(xx), Şafak Edge 16(xxx), Burak Eşlik 3(x), İzzet Türkyılmaz 6(xx), Kelsey Barlow 12(xxx), Bora Hun Paçun, Uğur Dokuyan 2 (xx)

BANVİT: Alex Daniel Perez 11(xxx), Tolga Geçim 11(xxx), Jordan Daniel Morgan 15(xxx), Metehan Akyel 2(x), Gary Neal 16(xxx), Şehmuz Hazer 2(xx), Davon Darnell Shelton JR 14(xxx), Ragıp Berke Atar, McKenzie Zachary Moore 4(x)

1'İNCİ PERİYOT: 12-20

DEVRE: 33-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol sahasında Banvit'e 75-67 mağlup oldu.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:04 Kaynak: DHA

İzzet Türkyılmaz, Halil Baldemir, basketbol, Sakarya, Spor
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