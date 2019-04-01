Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce Oldu
1 saat önce
SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandıKesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.
SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce
kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti
Ekrem Yüce kazandı.
1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı
Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler
Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır. - Sakarya
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:10 Kaynak: DHA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi