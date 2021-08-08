Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençlerle buluştu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, diksiyon ve hitabet eğitimi alan Kent Konseyi Gençlik Meclisi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormanpark'ta gerçekleşen buluşmada, Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Gençlik Meclisi Başkanı Rahmi Can Şeşen ve öğrenciler yer aldı.

Yüce, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen diksiyon ve hitabet eğitimini tamamlayan 34 öğrenciye, burada katılım belgelerini verdi.

Programda konuşan Yüce, diksiyon ve hitabetin insan hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, "İnşallah aldığınız eğitimlerle kendinizi daha güzel ifade edeceksiniz. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çileli de kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu bildirdi. Gençlerden gelen fikir ve projelerin uygulanabilecek olanlarını hayata geçirmek istediklerini belirten Çileli, başarı dileklerinde bulundu.

Gençlik Meclisi Başkanı Şeşen de gençlere verilen önemi hissettiklerini ifade etti.