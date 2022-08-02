Başkan Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Numani'yi ağırladı - Son Dakika
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Başkan Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Numani'yi ağırladı

02.08.2022 15:57
Başkan Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Numani'yi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sayed Hamed Numani ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sayed Hamed Numani ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yüce, iki devletin her zaman iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "Sizler her zaman bizim yanımızdasınız. Afganistan ve Türkiye, tarihi kardeşliğe sahip. Afganistan, bizlere İstiklal Savaşı'nda çok büyük yardım sağladı. Bizlerin tutunabilmesi için çok destekçi oldunuz. Bunları her zaman kalbimizin en derinlerinde hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

Sakarya'da bulunan Afganistan vatandaşlarının birbirine kenetlenmiş ve kardeşçe yaşadığını aktaran Yüce, Afganistan ile iş birliğinin devam etmesini temenni etti.

Numani de daha önce üniversitede bulunan Afgan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya'ya tekrar gelmek, sizleri makamınızda ziyaret etmek bizleri onurlandırdı. Sakarya'da bulunan Afganistanlı vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz değerden ötürü ve yapılan yardımlardan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İki devlet uzun yıllardır iş birliği içerisinde oldu. İnşallah bu devam edecek."

Başkan Yüce, ziyaret sonunda Numani'ye Sakarya'nın simgesi olan Tarihi Çark minyatürünü hediye etti.

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Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Afganistan, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ekrem Yüce, Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Numani'yi ağırladı - Son Dakika

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