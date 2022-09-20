Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika
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Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

20.09.2022 18:04

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı makamında ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı makamında ağırladı.

Üretim ve Ticaret Kurulu Derneği Başkanı Özkan Pınar ve yönetiminin misafiri olarak kente gelen Rybak'a, Belarus'un küresel çapta ağır vasıta üretimi yapan firmasının Türkiye temsilcileri eşlik etti.

Belaruslu diplomatı ve beraberindeki heyeti belediye binası önünde mehter takımıyla karşılayan Yüce, makamında ağırladığı Rybak'a yöresel ürünler hediye etti.

Yerel yönetimler arasında kurulabilecek ortaklıkların ele alındığı görüşmede Yüce, Sakarya'nın her alanda faaliyet gösteren önemli firmalara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarım ve sanayi alanlarında ülkenin birçok şehrinden önde olduklarını vurgulayan Yüce, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 30 farklı branşta 5 bin sporcumuz var. Her ay dünyadan ya altın ya gümüş ya da bronz madalyayı şehrimize getiriyoruz." dedi.

Yüce, sanayicilerle yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Tarım ve sanayi sektöründe faaliyet gösterenlerle belediye olarak iç içeyiz, her konuda onların yanındayız. Turizm sektörüne hizmet edenlerle de birlikteyiz. Sadece altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanlarında değil, aynı zamanda şehrin ticari gelişiminde iş birliği halindeyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Rybak da kendilerine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerden hem Belarus'un hem de Sakarya'nın kazançlı çıkacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Belarus, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

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