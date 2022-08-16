Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu

16.08.2022 15:00
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan'da ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin programları için Moğolistan'da bulunan Yüce, başkent Ulanbatur'da Büyükşehir Belediye Başkanı Batbayasgalan'ı ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin kuşatıcı bir anlayışla güzel bir birlikteliğe sahip olduğunu ifade eden Yüce, birliğin oluşturduğu iş birliğinin üye ülkeler için çok önemli bir kazanım oluşturduğunu dile getirdi.

Sakarya ve Ulanbatur arasında kültürel iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımları üzerine prensip olarak görüşmeler yaptıklarını aktaran Yüce, iş birliğinin iki ülke ve iki büyükşehre hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Sakarya ile kardeş şehir ilişkilerinin tesis edileceği Dornogobi şehrinin milletvekili Enkhtuvshin'le görüşen Yüce, iki şehir arasındaki iş birliklerini artırmak adına bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunduklarını kaydetti.

Başkan Yüce, iki şehrin arasında tesis edilecek ilişkilerin kentlere güç katarak yeni iş birliği fırsatları oluşturacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Moğolistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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