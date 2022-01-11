Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Yüce, basın mensuplarının gününü kutladı.

Yüce, gazetecilere çalışmalarında başarılar temenni ederek, mesleklerini icra ederken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Haberleşme ve haber alma ihtiyacının tarihin ilk zamanlarından beri elzem durum olduğunu belirten Yüce, insanlığın çok çeşitli haberleşme araçlarıyla bugüne kadar birçok yöntem kullandığını anlattı.

Yüce, bilgi kirliliğinin hat safhada olduğunu, gazetecilerin temiz bilgiyi süzerek kamuoyuyla paylaşmak gibi bir görevi ifa ettiğini dile getirerek, "Basın çalışmaları, toplumumuzun doğru habere ulaşması için büyük önem arz etmektedir. Doğru ve güvenilir bilgiyi bizlere ulaştırırken gayretlerinize ve çabanıza şahidiz, bundan dolayı her birinizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarına dokunmaya gayret gösterdiklerini belirten Yüce, "Yaşadığımız kenti parmakla gösterilecek şehir haline getirmek, sizlerin çabalarıyla olur. Bizler gayret göstereceğiz, gayretlerimizde eğer bize güç verir, ışık tutar, yön verir ve birlikte karar verirsek, şekillendirirsek, bilin ki önümüzde kimse duramaz. Sakarya'nın önünde kimse duramaz." diye konuştu.

Programa, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Basın İlan Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve gazeteciler katıldı.