Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yüce, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Yüce, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" ve Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Yüce, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Yüce, üç kategoride çok ciddi emek verilmiş ve gündemi oluşturan fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Fotoğraflar adeta gönlümüzdekini ve yaşayan hayatı yansıtıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.