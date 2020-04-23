Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ramazan mesajı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, mübarek aya ulaşmanın sevincinin yanı sıra mahzun karşılamanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Bu ramazanı diğerlerinde farklı geçireceklerini aktaran Yüce, vatandaşlarla iftar ve sahur sofralarında buluşamayacaklarını, teravih namazlarında birlikte saf tutamayacaklarını aktararak, bunun hüznünü en derinden hissedeceklerini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'de "Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık vardır." ayetine işaret eden Yüce, Allah"ın izni, sağlık çalışanlarının azmi ve gayreti, milletin sağduyusuyla bu badireyi de en kısa sürede geride bırakacaklarını iletti.

Ramazan ayının manevi iklimini evlerde yaşayacak vatandaşların yanında olacaklarını ifade eden Yüce, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Ramazan ayının bereketini inşallah şehrimizin tamamına yayacağız. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olacağız. Hemşerilerimden de özellikle talebim şudur; dayanışmamızı, paylaşmamızı, kardeşlik bağlarımızı güçlendirelim. Komşularımızı unutmayalım. Gönüllere dokunalım, iyilikte yarışalım ve ramazanın güzelliklerini kalplerimizde yaşayalım. Hayırlı ramazanlar Sakarya."