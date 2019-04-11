Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye Ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye Ziyaret, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Yüce, ziyaretteki konuşmasında seçim sürecindeki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Tever'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Sakarya'ya hizmet için yola çıktıklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"İlk meclis toplantımızla projelerimize başladık. Bir taraftan şehrin acil ihtiyaçlarını karşılayacağız bir taraftan da gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Sakarya'mızın farkındalığını ortaya çıkartıp enlerin şehri haline getireceğiz. Seçim sürecinden bu yana hep Sakarya'ya hizmet etmek gerektiğinden bahsettim. Bu makama oturduğum ilk gün hissettiğim içimdeki hizmet aşkıydı. Bu hizmet aşkıyla daha yaşanabilir bir Sakarya'yı hep birlikte oluşturmaya çalışacağız. Bu başarı tek bir kişinin başarabileceği bir iş değildi. Bu başarının arkasında il başkanım ile yönetim kurulunun gayretleri ve destekleri vardır. Bu konuda emek gösteren tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Halkımız teveccüh gösterdi ve bu makamı bana emanet etti. Ben de emanete en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından Yüce'ye başarı temennilerini ileten AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Sakarya'ya hizmet yolculuğunda kolaylıklar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel
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