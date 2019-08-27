Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

46 dakika önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve beraberindeki heyet ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve beraberindeki heyet ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüce, ilmin ve bilimin yol göstericiliğine inandıklarını, üniversitelerin ortaya koyduğu bilimsel çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Şehir için hayata geçirecekleri yatırımlarda bilimsel veriler ve araştırmalardan faydalanacaklarını aktaran Yüce, "Üniversitelerimizle ortak paydada buluşup Sakarya'ya değer katacak işler gerçekleştireceğiz. Kültür elçilerimiz olan öğrencilerimizin yanında olacağız. İnşallah Sakaryamız eğitim alanında tercih edilen şehirler arasında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rektör Savaşan da Yüce'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, SAÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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