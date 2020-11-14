Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

14.11.2020 10:09
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Uncuoğlu, komisyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Öncelikle kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracaklarını belirten Uncuoğlu, "Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek, farkındalık oluşturacağız. Yeni bir afet yaşamadan, vatandaşlarımızı hasarlı binalardan çıkarmanın hedefindeyiz. Şehrimizin bu konudaki çözüm ve tecrübelerini TBMM Deprem Komisyonunda da değerlendireceğiz. Rabbim çıktığımız yolda çalışmalarımızda bizlere kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Ekrem Yüce de Uncuoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı kurduklarını dile getiren Yüce, depreme hazırlık noktasında yapılacakların tespiti ve çözümleri için gereken adımları atacaklarını kaydetti.

Yüce, önceliklerinin depreme hazır bir Sakarya olduğunu ve kentsel dönüşümü en hızlı şekilde gerçekleştirmek istediklerini anlatarak, "Depremin acı tecrübelerini yakından biliyoruz. Bu noktada afetlere hazır bir şehir oluşturmak en büyük önceliğimiz. Bu durumdan hareketle sadece depremi değil, alt kollarında tüm afetleri kapsayan ve şehrimizin en hazır hale taşıyacak adımları atmak için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımızı kurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yolladığımız kentsel dönüşüm stratejik planımız onaylandığı takdirde sahada çalışmalarımızı başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Yüce, araştırma, Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika


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