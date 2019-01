Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Her Maç Final

EMRE AYVAZ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz , kendilerine güvendiklerini belirterek, "En iyi şekilde ligi bitirip Sakarya'yı hak ettiği şekilde Süper Lig ve Avrupa 'da tekrar söz sahibi olan bir takım haline getirmeye çalışacağız." dedi.Ligde 15 takım arasında ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıya galibiyetle başlayarak çıkışa geçmek istiyor.Başantrenör Ozan Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıya deplasmanda Türk Telekom maçıyla başlayacaklarını hatırlattı.Göreve geldikleri günden beri farklı kadro ve belirli sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirten Bulkaz, "Tabii ki zor bir göreve geldiğimizi biliyorduk. Allah'ın izniyle görevimizi en iyi şekilde tamamlayacağız. Devre arasında güzel gelişmeler oldu, ödemeler yapıldı ve oyuncular artık antrenmana çıkıyor. İkinci yarıya küçük bir takviye yapıp başlayacağız umarım. Bizim tek amacımız, düzenli bir takımla antrenman yapıp Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.Bulkaz, ikinci yarıda evlerindeki ilk maçta ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacaklarını ve bu karşılaşmaya basketbolseverleri davet ettiklerini dile getirerek, iç sahadaki her müsabakanın önemli olduğunu kaydetti.Takımda keyiflerin yerinde olduğunu, iyi hazırlandıklarını belirten Bulkaz, "Türk Telekom maçını tabii ki kazanmak istiyoruz. Bizim için iç saha-deplasman ya da herhangi bir maç tercihi yok, her maçı kazanmak için oynayacağız. İkinci yarıdaki ilk maç olması nedeniyle de enerjili başlamak istiyoruz, hazırız da inşallah güzel bir galibiyetle döneriz." ifadelerini kullandı.Bulkaz, takımla çalışmayı çok net yapamadıklarını aktararak, şöyle konuştu:"Bazı problemler oldu. Gelenler, gidenler, antrenmana çıkmama... Bunları biz erken çözebilseydik, birlikte çalışabilseydik... Takımımızda yetenekli oyuncular var, çalıştığımızda her takımla mücadele edebiliriz. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında bazı bölümlerdeki basketbol bizi ümitlendirdi. İkinci yarı için antrenmanlarımızı yaptık ve elimizdeki mevcut kadroyla en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Emin olun her maçı da kazanma hedefiyle oynayacağız. Şu anda takımda yüzler gülüyor, herkes ikinci yarının heyecanını yaşıyor. Umarım güzel olacak.""Herkes Sakarya için mücadele ediyor"Antrenmana çıkmama ve yabancı oyuncuların takımdan ayrılması gibi durumların yaşandığını dile getiren Bulkaz, yine de "kol kırılır yen içinde kalır" diyerek, kapıyı kapamayıp çalışarak pes etmediklerini vurguladı.Şu anda güzel gelişmeler yaşandığına değinen Bulkaz, "İlin büyükleri sahip çıktı, mevcut kadronun maaşları ödendi ve antrenman yapıyoruz. Bir de uzun takviyesi yapılacak umarım. Yapılmasa da mevcut kadroyla antrenman yaparsak Sakarya'da güzel işlerin altına imza atacağız." ifadelerini kullandı.Bulkaz, herkesin Sakarya için mücadele ettiğini aktararak, fazla hayal peşinde koşmanın güzel bir şey olmadığını belirtti.İkinci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmak istediklerine vurgu yapan Bulkaz, "Umarım terslik olmaz, düzenli antrenman yaparız ve takımımıza sahip çıkarız. Kendimize güveniyoruz, en iyi şekilde ligi bitirip Sakarya'yı hak ettiği şekilde Süper Lig ve Avrupa'da tekrar söz sahibi olan bir takım haline getirmeye çalışacağız." diye konuştu.Her maçın final havasında geçeceğini belirten Bulkaz, "Her karşılaşma, bizim için kazanılacak maç. Hedef maç yok. Basketbolda Süper Lig'de olmak önemli. 15 ekipten 8'i İstanbul takımı. Onun için Anadolu'da Sakarya'nın yeri çok önemli, çok özel. Hak ettiği yerde olması için hep birlikte mücadele edelim." değerlendirmesinde bulundu.