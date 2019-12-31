Sakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talip - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talip

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretime geçmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere 54 araca...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talip, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretime geçmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere 54 araca talip olduklarını açıkladı.


54. araca da özel olarak talip olacağını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 27 Aralık tarihinin ülke tarihinde yeni bir milat olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ettik. Ülkemizin ve milletimizin değeri olacak yerli otomobilin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Yapamazlar, başaramazlar, beceremezler dediler ama ülkemiz bu söylemlere en iyi cevabı verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha müreffeh daha güçlü Türkiye ideali ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, babayiğitlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak 54 yerli otomobile talibiz. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı eylesin" dedi. - SAKARYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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