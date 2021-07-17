Sakarya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) kullanılmak üzere 3 yeni iş makinesi alındı.

AKOM'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, 2 kepçe ve 1 ekskavatör SASKİ bünyesinde hizmet sunmaya başladı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, SASKİ bünyesindeki 416 araca 3 yeni araç daha eklediklerini, 2 milyonluk yatırımla 2 kepçe ve 1 ekskavatörün bugün itibarıyla arazide çalışmaya başlayacağını bildirdi.

SASKİ marifetiyle altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yüce, şöyle konuştu:

"Altyapıda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Şehrimize hizmet için çalışacak araçlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizi güçlendirmek, araç filolarımıza yenilerini eklemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2 milyonluk yatırımla bünyemize dahil ettiğimiz araçların hayırlı hizmetler sunmasını diliyorum."

Kesilen kurdelenin ardından araçlar, sahada işe başlamak üzere SASKİ Genel Müdürlüğüne teslim edildi.