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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi hizmete açıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi hizmete açıldı

15.02.2022 08:21
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince günlük 5 bin öğün kapasiteyle üretim yapabilen aşevi açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince günlük 5 bin öğün kapasiteyle üretim yapabilen aşevi açıldı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde kurulan aşevinin açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, aşevinin yürekleri ısıtmasını, yüzlerde tebessüme vesile olmasını temenni etti.

İnsana dokunan çalışmaları hayata geçirdiklerini ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yüce, göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydetti.

Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak günlük 5 bin öğün kapasiteli bir aşevi kurduklarını belirterek, "Aşevi binamızı afet durumunda faaliyetlerine ara vermeyecek biçimde inşa ettik. Soğuk ve sıcak hava depolarını da ihmal etmedik. Sağlık standartlarının üstünde çalışmaya gayret gösterdik. Gıda mühendisinden aşçısına, bulaşıkçısından şoförüne kadar profesyonel ve tecrübeli ekip kurduk." ifadelerini kullandı.

"Günlük 550 öğün yemeği ulaştırıyoruz"

Yemeklerin her sabah saat 6.00'da pişirilmeye başlandığını ve 8.30'da otomatik makinelerde el değmeden paketlendiğini aktaran Yüce, "Günlük 3 kap yemek ve kişi başı 1 ekmekten oluşan 550 öğün yemeği hemşehrilerimize ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca imkanı olan hemşerilerimiz de aşevimize gelerek yemeklerini alıp gidebiliyorlar. Bunun dışında aşevimizin bir de lokanta bölümü bulunuyor. Arzu eden vatandaşlarımız 50 kişilik kapasiteye sahip bu lokantaya gelip yemek yiyebiliyor." diye konuştu.

Yüce, Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market'teki çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Sevgi Mağazası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sistem kurduk. Hizmete başladığı günden bugüne 10 bin 530 parça kıyafet teminini sağladık. Sosyal Market'imizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin gıda alışverişlerini karşılayabilecekleri sistem kurduk. Hemşehrilerimiz kendilerine tanımladığımız krediyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Sosyal Market'imiz hizmete girdiği günden bugüne kadar 1357 hanemizin gıda ihtiyacını karşılamıştır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi hizmete açıldı - Son Dakika


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