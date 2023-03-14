Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye arazilerine "uygun fiyatlı" konut inşa edecek - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye arazilerine "uygun fiyatlı" konut inşa edecek

14.03.2023 17:25
Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye arazilerine "uygun fiyatlı" konut inşa edecek

Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin zemini sağlam bölgelerindeki belediye arazilerine kar payı gözetmeden uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla konut inşa edeceklerini söyledi.

Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin zemini sağlam bölgelerindeki belediye arazilerine kar payı gözetmeden uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla konut inşa edeceklerini söyledi.

Yapımı devam eden "Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Eğitim Merkezi" tanıtım töreninde konuşan Yüce, Sakarya'nın deprem kuşağında yer alması sebebiyle hazırlığın en güçlü şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yüce, en ağır hasara depremin değil depreme hazır olmayan yapıların sebep olduğuna dikkati çekerek bu alanda büyük hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti.

Yatay mimari ve kentsel dönüşüm alanında belediye şirketi Konut AŞ eliyle tarihi adım attıklarını belirten Yüce yerleşimi, depreme uygun güçlü zeminlerde yoğunlaştıracaklarını anlattı.

Yüce, eğitim merkezinde yangın söndürme, dumanlı alandan kaçış, sanal gerçekli deprem, sıvılaşma, fay kırılım eğitimleri gibi simülasyonların yer alacağını bildirerek afet durumunda çalışacak eğitimli nesil yetiştireceklerinin altını çizdi.

"Deprem kuşağında bulunmamızın farkındalığıyla çalışıyoruz"

Yüce, Konut AŞ ile inşa edilecek evlerin uygun şartlarda satacaklarından bahsederek şöyle konuştu:

"1999 depreminin şehrimizde bıraktığı acı tecrübelerden hareketle ve deprem kuşağında bulunmamızın farkındalığıyla çalışıyoruz. Sakarya'mızda tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut AŞ projemiz, şehrimizdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü başlangıç olmasının yanı sıra yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına da tarihi adımdır. Projemiz, Sakarya'mızın zemin açısından sağlam olan bölgelerinden Karaman, Camili ve Korucuk'taki belediye arazilerinde yapılacak olup kar payı gözetmeksizin ürettiğimiz konutlara uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla sahip olunacaktır."

Yaklaşık 12 bin metrekarelik arazide inşa edilen merkezin 1 yılda hizmete alınması planlanıyor.

Törene Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, İl Müftüsü Hasan Başiş, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi belediye arazilerine 'uygun fiyatlı' konut inşa edecek - Son Dakika


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