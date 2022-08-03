Vatandaşları rip akıntısına karşı sürekli uyardıklarını belirten Karaca, "Mümkün olduğunca cankurtaran ve sağlık ekibi olan plajlar tercih edilmelidir. Suya gireceğiniz yerlerdeki cankurtaranlara, su koşullarını ve mevcut tehlikeleri sorun. Cankurtaranla konuşmanız, suda ne kadar ileri gidebileceğinizi ve yüzme konusundaki güvenliğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da sezon başından beri 338 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

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