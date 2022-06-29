Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce 'nin talimatıyla kente gönderilen SASKİ'ye ait vidanjörler ve ekipler, vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bartın'daki selde görev alıyor - Son Dakika

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