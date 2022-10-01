Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalya kazandı

01.10.2022 09:18
Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalya kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Abdulsamet Başar, Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalyaya ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Abdulsamet Başar, Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalyaya ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde 21-30 Eylül'de, muaythai, güreş, boks, karate, sambo, wushu kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 56 ülkeden 1100 sporcu katıldı.

Güreş takımı sporcularından Başar, 77 kilogramda ilk turda Ukraynalı, ikinci turda Macar rakibini yenerek çeyrek finale kaldı.

Son 8'de ilk olarak Moldovalı rakibini mağlup eden, final mücadelesinde ise Gürcü rakibini eleyen Başar, finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibine üstünlük kurarak 77 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca Türkiye, 6 kategoride düzenlenen turnuvada 36 altın, 34 gümüş ve 64 bronz olmak üzere toplam 134 madalyayla takım halinde dünya şampiyonu oldu.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dövüş Sporları, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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