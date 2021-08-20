Sakarya Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak "Yaz Etkinlikleri"ni erteledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden, "Yaz Etkinlikleri" programı kapsamında hafta sonu Millet Bahçesi'nde düzenlenmesi planlanan konser ve tiyatro etkinliklerinin ülkede yaşanan sel felaketi sebebiyle ertelendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmak için düzenlediğimiz 'Yaz Etkinlikleri' programı kapsamında 21 Ağustos Cumartesi ve 22 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Orhan Hakalmaz Türk Halk Müziği Konseri ile 'Mavi Şehir' isimli tiyatro oyunu ülkemizde yaşanan sel felaketleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."