Sakarya Büyükşehir Belediyesi her gün bin kişiye yemek dağıtıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her gün bin kişiye yemek dağıtıyor

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Paketlenen yemekler 3 ekiple vatandaşların evlerine götürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara günlük bin adet sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Erenler ilçesinde bulunan Sakarya Kültür Sosyal Yardım Vakfı'na ait üretim tesisinde hazırlanan yemekler paketlenerek 3 ekiple dağıtılıyor. Vatandaşların yanı sıra görevleri nedeniyle evlerine gidemeyecek olan sağlık personeli ve emniyet güçlerinin görev noktalarına da ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sakarya Kültür Sosyal Yardım Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Şen, 'Her gün binden fazla vatandaşımızın evlerine kadar yemek dağıtımı yapıyoruz. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yemek talebinde ciddi bir artış bekliyoruz. Günlük 2 bin yemek dağıtmaya hazırız. Bu yemeklerimizin tamamı üretimden itibaren hijyenik şekilde paketleniyor ve öyle servis ediliyor' dedi.