Kaynarca'da altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kaynarca'da altyapı çalışmaları sürüyor

05.08.2022 14:58
Kaynarca'da altyapı çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde 40 kilometrelik altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde 40 kilometrelik altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) yapılan hat tamamlandığında ilçenin yeni arıtma tesisiyle entegre halde bölgeye hizmet verecek.

Kaynarca Arıtma Tesisi ile entegre edilecek kanalizasyon hattın 3 bin metrelik kısmı tamamlandı. 37 kilometrelik kısımda ise çalışmalar sürüyor.

10 bin metrekare alan üzerinde inşa çalışmaları devam eden arıtma tesis ve yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgenin evsel atık suları son teknoloji cihazlarla temiz şekilde doğaya deşarj edilecek.

Projenin tanıtımının Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gelecek haftalarda yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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