Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Ekrem Yüce başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilave 5 gündem ile 85 maddenin görüşüldüğü toplantında, MARKA'nın desteklediği "Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiriyor" ve "Salep Yetiştiriciliği" projeleri için protokol imzalandı.

Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada, Akçay Barajı'nda doluluğun yüzde yüz seviyesine geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana 18 aylık süreçte yüzde 58 seviyesinde aldığımız projede Akçay Barajı çalışmaları için 95 milyon lira harcayarak tamamlanma aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Akçay Barajı'nı kısım kısım devreye alma çalışmalarına başladık. 47 kilometre hattın yüzde 83'ünün testleri tamamlanmıştır. Geriye kalan yüzde 13'lük kısmının testleri ise bu hafta tamamlanarak devreye alınacaktır. Bu aşamadan sonra ise bu ay sonu itibarıyla Enerji Bakanlığı kabullerinden sonra HES'lerde enerji üretilmeye başlanacaktır."

Yüce, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın bu ay Sakarya'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Dünyanın her yerinden sporcuyu ve spor sevdalısını şehrimizde ağırlayacağız. Yaklaşık 300 basın mensubunu konuk edeceğiz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden startı vereceğiz ve şehrimizin her yerine tabiri caizse örümcek ağı gibi yayılan bisiklet yolları ve parkurlarında sporcular kıyasıya bir yarışa girişecekler. Organizasyon boyunca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi etrafında farklı etkinlikler olacak." diye konuştu.