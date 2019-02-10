Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplanıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 11 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 4 madde ile toplam 72 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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