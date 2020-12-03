Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna ilişkin borç yapılandırma başvurularının başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve işletmelerin borçlarını taksitle ödeme imkanının sunulması amacıyla yürürlüğe giren Yapılandırma Kanunu ile vatandaşların belediyeye olan birikmiş borçlarının ödenmesine ilişkin büyük kolaylıklar getirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yapılandırma kanunundan faydalanarak Büyükşehir Belediyesine olan birikmiş borçlarının kolaylıkla ödenebileceği, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Aralık Perşembe gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri dile bildirildi.

Yapılandırma işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sayfası "ebelediye.sakarya.bel.tr" üzerinden de gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Ayrıca, belediyeye olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşların "ebelediye.sakarya.bel.tr" adresinden geçmiş borç bilgilerine ulaşabileceği kaydedildi.

Vatandaşlara, belediyeye olan borç ödemelerine taksitlendirme imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yapılandırma kanununun, önceki yapılandırmalardan en önemli farkı, daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan kira ödemeleri ile gelir tarifesinde belirtilen ücretlerin de kanun kapsamına alınarak vatandaşa daha kapsamlı yapılandırma imkanı sunmasıdır. Gelir tarifesindeki tüm kalemler yapılandırma kapsamına girmektedir. Yine vatandaşlarımızın belediyemize olan kira borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirilecektir. Yapılandırmanın ilk taksiti 1 Şubat Pazartesi günü ödenecek. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecektir. Taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Borç asıllarının tamamı ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizi ve zammı silinecektir. Yine peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacaktır. Dolayısıyla vatandaşlar peşin ödemelerde ekstra avantaj elde edecekler. Taksit seçeneğini seçip ilk taksiti ödeyen, ancak peşin ödemedeki ekstra indirimi kaçıracak olan vatandaşlarımız kalan taksit tutarlarını ikinci taksit sonuna kadar ödemeleri halinde onlara da Yİ-ÜFE oranında yüzde 50 ekstra indirim sağlanacaktır."

Öte yandan, yapılandırmanın en önemli şartının ise önceki yapılandırmalardaki gibi ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi olduğu, düzenlemeden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların detaylı bilgi için Gelirler Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği kaydedildi.