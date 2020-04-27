Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 1000 kişilik yemek dağıtımı - Son Dakika

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nce ihtiyaç sahibi 1000 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Paketlenen yemekler, 3 ekiple evlere kadar götürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan 1000 kişiye, günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Erenler ilçesinde bulunan Sakarya Kültür Sosyal Yardım Vakfı'na ait üretim tesisinde hazırlanan yemekler, paketlenerek, 3 ekiple evlere dağıtılıyor. Görevleri nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık personeli ve emniyet güçlerinin bulundukları noktalara da ücretsiz yemek götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sakarya Kültür Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Şen , "Her gün 1000 vatandaşımızın evlerine kadar yemek dağıtımı yapıyoruz. Özellikle ramazan ayının gelmesiyle birlikte yemek talebinde ciddi bir artış bekliyoruz. Günlük 2 bin yemek dağıtmaya hazırız. Bu yemeklerimizin tamamı üretimden itibaren hijyenik şekilde paketleniyor ve öyle servis ediliyor" dedi.

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