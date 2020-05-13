Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere destek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için Geçici Bakım Evi'nde düzenli olarak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Kaymakamlığı'nın ortak çalışmasıyla evsiz ve kimsesiz vatandaşların misafir edildiği ve yemek ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs ile mücadelede sokakta kalan ve kimsesi olmayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için onları geçici konuk evimizde ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadelede ilk günden itibaren, ihtiyacı olan ailelere yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirmeye başlamıştık. Evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızı unutmadık."