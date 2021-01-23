Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı

23.01.2021 19:08

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı Büyükşehir Belediyesi'nden değil hayırsever vatandaşlardan medet umuyorlar Aralarında para toplayan mahalleli, 3 mezarlığın çevre duvarlarını kendi imkanlarıyla yaptıSAKARYA – Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Büyükşehir...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı

Büyükşehir Belediyesi'nden değil hayırsever vatandaşlardan medet umuyorlar

Aralarında para toplayan mahalleli, 3 mezarlığın çevre duvarlarını kendi imkanlarıyla yaptı

SAKARYA – Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından beklentileri karşılanmayan mahalleli, kendi arasında para toplayarak 3 mezarlığın çevre duvarlarını yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden beklentileri karşılanmayan Karasu ilçesi Resuller Mahallesi sakinleri görülmemiş bir dayanışmaya imza attı. Vatandaşlar, mahalle sınırları içerisinde bulunan 3 mezarlığın çevre duvarlarını, aralarında topladıkları parayla ve kendi imkanlarıyla yaptı. Malzemeleri kendi imkanlarıyla alan mahalle sakinleri, Merkez Mezarlığı, Tepeüstü Mezarlığı ve Resul Paşa Mezarlığı'nda yaklaşık 550 metre duvar inşa etti.

"Vatandaşlarla el birliği yaparak mezarlık avlularının bir kısmını yaptık"

Mezarlıkların duvarlarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Resuller Mahallesi Muhtarı Yusuf Sağır, "Resuller Mahallesi Karasu'nun güzel mahallelerinden bir tanesidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden bekledik fakat biraz geciktiği için bizde vatandaşlarla el birliği yaparak mezarlık avlularının bir kısmını yaptık. En azından yol kenarlarını görünüm ve görsel olarak güzel bir eser çıkarttık. Burada vatandaşın birlik olduğu zaman nelerin yapılacağını göstermiş olduk. Merkez mezarlığımızın yol çevresini bitirmiş olduk. Resuller Mahallesi büyük bir mahalle olduğu için 3 tane mezarlık var. Bu 3 mezarlığın yol cephelerinin avlularını yaptık. Burada hayırsever vatandaşlara mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah mahallemize güzel bir mezarlık kazandıracağız"

Mezarlıkların bazılarında çalışmaların devam ettiğini belirten muhtar Sağır, "İlk mezarlığı geçtiğimiz sene bitirmiştik. İkinci mezarlığımızı da bu sene bitirdik. Yaz sezonu gelmeden boyası kabarmasın diye yapmadık. Çalışmalar devam ediyor, bu mezarlıkta 3 tane kapımız var 2 tanesi yapıldı hayırsever vatandaşlarımız sayesinde. Çok fazla olmasa da borcumuz var yapan ustaya onu da yardımlar geldikçe kapatacağız. İnşallah mahallemize güzel bir mezarlık kazandıracağız. 3'üncü mezarlığımız aslında en eski mezarlığımız tam tarihini bilemediğimiz bir mezarlık. Buranın da çalışması devam ediyor ama son aşamasında. Biz ilk etapta yol cephelerini yaptığımız için diğer tarafları şuanda yapma imkanımız da yok, gücümüz de yok. İnşallah bizden sonra gelecek yönetimlerde diğer taraflarını yaparlar, mezarlıklarımız bir koruma altına alınır. Harcamalar tabi ki büyük bir meblağ tuttu. Bu sende fındığımız iyi olduğundan vatandaş acımadı Allah razı olsun yardımlarını yaptı. Yaklaşık 35 bin lira kadar borcumuz kaldı. 5 tane daha kapıya ihtiyacımız var onlarda yapıldığı zaman çevre düzenlemesi konusunda belediyemizde herhalde bize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işi mahalleli yaptı - Son Dakika


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