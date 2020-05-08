Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin tamamına maske ulaştıracaklarını açıklayarak, "Ürettiğimiz maskeleri 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin tamamına maske ulaştıracaklarını açıklayarak, "Ürettiğimiz maskeleri 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ve SASKİ bürokratlarının hazır bulunduğu Afet Koordinasyon Merkezin'de (AKOM), 200 kişilik ekip ile planlanan program dahilinde şehrin dört bir yanına maske dağıtımına başlandı. Korona virüs ile mücadeleyi tüm kararlılıklarıyla devam ettirdiklerine değinen Başkan Yüce ise tüm şehre maske dağıtımını en hızlı şekilde gerçekleştireceklerini ve tüm hemşerilerine ulaştıracaklarını dile getirdi.


Korona virüs salgınına karşı vatandaşların huzuru ve sağlığı için Büyükşehir olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Şehir merkezimizde ve tüm ilçelerde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirebilmek için araç filosu oluşturduk ve çalışmaları titizlikle gerçekleştirdik. Toplu taşımada ise ulaşım şoförlerimiz düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyor. Sosyal mesafeye uygun oturma düzenini araçlarımıza uygularken ayrıca bazı güzergahlara ek seferler koyduk. Araçlarımızda maske dağıtımı gerçekleştirmeyi ihmal etmedik" dedi.


Cezaevinden tahliye olan vatandaşlar için ve sağlık çalışanlarının evleri ile işleri arasındaki mesafelerde ulaşımını sağladıklarını dile getiren Başkan Yüce, "Şehrimize karantinaya alınmak üzere gelen toplam bin 800 kişinin ulaşımını Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Cezaevinden tahliye olan vatandaşlara da ulaşım hizmeti sağladık. Sağlık çalışanlarımıza kısıtlı günlerde ev ve iş arasında ulaşımlarını sağladık. Tedbirler kapsamında evlerine gitmeyen sağlık personeline sıcak yemek desteği sağladık. Bu çalışmaların yanı sıra zabıtalarımız sosyal mesafe kurallarına uymayanlar için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemizin bazı hizmet binalarına termal kameralar yerleştirirken şehir merkezi ve 16 ilçede vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılan noktalara dezenfekte otomatlarını yerleştirdik" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 3 milyon maske dağıttık


Vatandaşlara bu süreç boyunca 3 milyon maske dağıttıklarını ve zaman zaman maske temini konusunda bir takım sorunlarla başa çıktıklarını belirten Başkan Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 3 milyon maske dağıttık. Maskelerin bir kısmını şehrimizdeki imalatçılardan bir kısmını şehir dışından bir kısmını ise bağışlar yoluyla temin ettik. Maskeleri, toplu ulaşım araçlarında, kamu alanlarında, pazar yerlerinde ve muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırdık. Maske tedariki konusunda zaman zaman bir takım müşkülatlarla karşı karşıya kaldık. Temin konusunda bir takım imkansızlıkları gördük. Taşıma suyla değirmen dönmez felsefesi ile kendi maske imalathanemizi kurduk. İmalathanemizde kullandığımız bir makineyi kendi imkanlarımızla temin ettik. Diğer makinenin kullanım hakkını bir iş adamımız bize tahsis etti. Malzeme üreten fabrikalarla temasa girdik. İlk etapta Antep'te bir maske üretim fabrikasından 1 milyon adetlik maske bezini imalathanemize intikal ettirdik. Bir iş adamımız şehrimize Antep'ten getirilen maske bezini hibe etti. Biz tekrar kumaş almak için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.


Her haneye maske dağıtacağız


200 kişilik ekiple şehrin dört bir yanına maske dağıtımına başlandığını dile getiren Yüce, "Maskelerimizin yapımı için 60 kişilik ekip oluşturduk. Ekiplerimiz maskelerin yapılması ve paketlenmesi ile ilgileniyor. Ürettiğimiz maskeleri ise 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Hazırladığımız paketlerin içinde her aileye 20 adet maske, dezenfektan çok sevdikleri Sakarya'yı resim ve bilgilerle daha iyi tanımaları için kitapçık ve broşür bulunuyor. Her haneye bir paket ulaştıracağız. Paketlerimizin şehrimize hayırlı olmasını ve inşallah bu sürecin bir an önce atlatılmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımızla her zaman el ele iç içe olduğunu belirterek tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:58 Kaynak: İHA


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