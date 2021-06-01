Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri kademeli normalleşmeyle kapılarını açtı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde bulunan sosyal tesisler, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Park, Şemsiyeli Park, Korucuk Park, Yenikent Park, Maltepe Park, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, normalleşme adımlarının ardından bugün itibarıyla hizmet sunmaya başladı.

Tüm tesislerde belirlenen kurallar çerçevesinde tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Tesislerimizde maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla hizmet sunmaya başladık. Pazar günleri hariç diğer günlerde masaya servis hizmetimiz 21.00'e kadar sürecek. Pazar günü Kent Park'ta paket servis hizmetimiz olacak. Ayrıca, haftanın 6 günü 21.00'den sonra da paket servislerimiz yapılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sosyal tesislerin kaliteli hizmet anlayışı, güler yüzlü çalışanları ve hijyen prensipleriyle normalleşmede vatandaşın tercih sebebi olacağı belirtilerek, "Tesislerimizin tüm bölümleri düzenli dezenfekte edilecek, sosyal mesafe kuralına göre oturma şekilleri oluşturularak maske kullanımına riayet edilecektir." denildi.