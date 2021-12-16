Üye Girişi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü

16.12.2021 13:02
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo ve kick boks sporcuları, Zonguldak ve Antalya'da katıldıkları turnuvalarda başarı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo ve kick boks sporcuları, Zonguldak ve Antalya'da katıldıkları turnuvalarda başarı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ta gerçekleştirilen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan sporcular önemli derecelere imza attı.

Süper minik ve minik kategorilerinde 3 ülke, 35 şehirden toplam 750 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Büyükşehir formasıyla Melik Tunay Aldemir 26 kiloda şampiyon oldu.

Zeynep Sarraf, Ayşenur Sude Yılmaz, Yağmur İpek Akçay, Nehir Civelek, Saadettin Efe Gelenoğlu ile Alperen Yentürk ikinci, Kebir Tekin Aldemir, Berat Tok, Ertuğrul Ahmet Nizam ve Mervenur Doğru ise üçüncü sırada yer aldı.

Kick boksçular Antalya'dan başarıyla döndü

Antalya'da düzenlenen Genç Yıldız ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yarışan Büyükşehir sporcuları, birçok kategoride liderliği kazandı.

Büyükler kategorisinde Ayşe Kaplan, Hale Toka, Yasin Donat ve Hasan Alemdar, gençler kategorisinde Osman Çokdüşünür ve yıldızlar kategorisinde Hikmet Çağatay Özden şampiyon oldu.

Gençlerde Elif Azra Bakır, yıldızlarda Berat Genç ikinci oldu. Yine büyüklerde Hasan Alemdar, gençlerde Kerem Yiğit Başak ve Abdullah Emir Akça, yıldızlarda ise İsmet Deniz Aslan üçüncülüğü elde etti.???????

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak, Antalya, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:26 Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı         
12:52
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı         
12:07
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı         
10:51
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement