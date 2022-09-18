Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu'nda kayıtların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyuncular Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut'un koordinatörlüğünde Tiyatro Okulu başlıyor.

Ön kayıtlar yarın alınacak, 11-12 Ekim'de katılımcıların belirlenmesi için sınavlar yapılacak. İki dönem halinde 24 hafta sürecek eğitimlerle yeni tiyatro oyuncuları yetişecek.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu, 18 Ekim'de başlayacak. Eğitimler ise her hafta salı ve çarşamba günleri 19.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar iki dönem halinde 12'şer hafta olmak üzere toplam 24 hafta eğitim alacak.

Eğitimlerin ilk dönemi 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 24 Şubat'ta başlayacak ve 12 Nisan'da dönem tamamlanacak. Tiyatro Okulu öğrencileri, 14 Nisan'da ise mezuniyet heyecanı yaşayacak.

Misafir eğitimciler Acarlar Longozu'nu gezdi

TÜBİTAK'ın bir projesi için Sakarya'da bulunan eğitimciler, şehrin kuzeyinde bulunan Acarlar Longozu ile nehir ve denizin birleştiği güzellikleri ziyaret etti.

"TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Doğa, Tarım ve Mimari Bağlamlarında Gerçekçi Matematik Eğitimine Uygun Soru Yazma: Gözle, Taşı, Kur" projesi için Sakarya'da bulunan öğretmenler, gerçekleştirilen eğitimlerin son gününde Büyükşehir Belediyesince şehrin kuzey bölgesinde düzenlenen geziye katıldı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör'ün anne acısı

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'ün annesi Fatma Ör (78), Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ör'ün cenazesi, yarın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde öğle vakti toprağa verilecek.