Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye bünyesinde görev yapan memurlar için 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları azaltabilmek için adım attıklarını belirten Yüce, tüm dünyada finansal dalgalanmaların yaşandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm çalışan kesimlere ekonomik olarak rahatlık sağlayabilecek bir zam oranı açıkladığını hatırlatan Yüce, "Memurlarımızın gelirlerinin korunması için toplamda yüzde 30,5 oranında bir zam oranı gerçekleşti. Mevcut ekonomik koşullarda çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 5'lik bir iyileştirmeye yapılmasını sağlayacağız"

Yüce, sözleşme kapsamında memurlara verilen yüzde 30,5'lik zammın dışında yüzde 5'lik bir iyileştirme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan finansal dalgalanmalar kişileri etkilediği gibi kurumları da etkiliyor. Belediyemizin bütçe ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak ve bütçemizi zorlayarak, 2022 ve 2023 yıllarında tüm unvanları kapsayacak şekilde sosyal denge tazminatında bir iyileştirmeye gidiyoruz.

Bu kapsamda hükümetimiz tarafından memurlara verilen yüzde 30,5'lik zammın dışında, bugün imzalayacağımız sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5'lik bir iyileştirmeye yapılmasını sağlayacağız. BEM-BİR-SEN ve kurumumuz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum."

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Sözleşme için Yüce ve ekibine teşekkür eden Uslu "Bu dönem yüzde 120 oranında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde sosyal denge sözleşmeleri yapılıyor. Sosyal denge sözleşmesi memurlar için en kıymetli kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.