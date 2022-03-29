Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin maaşlarına zam - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin maaşlarına zam

29.03.2022 19:00
Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin maaşlarına zam

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 351 kadrolu işçinin maaşlarına zam yapıldığı bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 351 kadrolu işçinin maaşlarına zam yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, görüşmelerde iki tarafın da çıkarlarını korunarak ortak noktada buluşulduğunu söyledi.

Kadrolu işçiler için 3 yıllık sözleşmede anlaşıldığını aktaran Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Sakarya tarihine bakın, bir ilktir bu. Öncelikle yevmiyeleri 200 liranın altında olan işçilerimizin yevmiyelerini 200 liraya çıkardık. Bunun üzerine 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 20 zam yaptık. Bu yılın ikinci 6 ayında yüzde 20 zam daha yaptık. Böylece kadrolu işçilerimize ortalama yüzde 60 artış sağlamış olduk. 2023 yılında ise işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına enflasyon artı yüzde 1 refah payı olacak şekilde artış yapılmıştır. 2024 yılında ise enflasyon artı yüzde 2 refah payı olacak şekilde tekrar zam yapılma kararı alınmıştır."

Yüce, yapılan zamların ve iyileştirmelerin işçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise müzakere masasındaki seviyeli yaklaşımları için Yüce ve heyetine teşekkür etti.

Gökdemir, tüm işçilerin onayını alarak hazırladıkları sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

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Afet Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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