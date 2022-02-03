Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2,5 yılda 2,5 milyar liralık yatırım - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2021 yıl sonu itibarıyla başta seracılık, tarım, altyapı, eğitim, çevre düzenleme, kentsel dönüşüm ve kültür-sanat alanlarında 2,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden Sakarya'nın son yıllarda yeni bir büyüme atılımı yaşadığı belirtilerek, Büyükşehir Belediyesinin seracılıktan botaniğe, yatay mimari eksenli kentsel dönüşümden sosyal yaşam, spor, eğitim ve kültür-sanat çalışmalarına kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği yatırım hamlesiyle kentin her ilçesinde ekonomik ve sosyal fayda sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıktıkları ilk günden bu yana, büyüyen Sakarya'nın kalkınma ivmesini artırmayı ve vatandaşların kent hayatını kolaylaştırmayı amaçlandığı belirtti.

Kentteki 16 ilçenin tamamında katma değerli yatırımlara imza attıklarını aktaran Yüce, "Kentin daha güçlü bir altyapı ve üstyapı sistemiyle çevre düzenlemesine kavuşması için asfaltlama, yol bakım, köprü, cadde, bulvar, park ve bahçe imarı, bisiklet yolu, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekesi gibi çalışmalar için gece-gündüz demeden mesaideyiz. Sakarya'nın her noktasında ve günün her anında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra Sakarya Botanik Vadisi, Akçay Barajı, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, yenilenen İl Orman Tabiat Parkı, Hendek İtfaiye Hizmet Binası ve Yanık Fidan Teşhir Merkezi gibi projelerimizi hizmete açarak kentimize bambaşka eserler kazandırdık." ifadelerine yer verdi.

Geleceğin Sakarya'sı için seçim öncesi ilan ettikleri 20 proje üzerinde büyük bir hızla ilerleme kaydettiklerini aktaran Yüce, projelerin yarıya yakınının tamamlandığını, 10 projenin yapım aşamasının devam ettiğini ve 2 projenin de hazırlıklarının başladığını anlattı.

Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine taşıma hedefiyle kolları sıvayıp, vakit kaybetmeden işe koyulduklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Yeni nesil ileri teknolojik tarım projesi Sera A.Ş, şehrimize ekonomik katkı sağlarken çehresini de değiştiren Botanik Vadisi'ni bünyesinde bulunduran Fidan A.Ş, ülkemizde ilk olma özelliğiyle ödüle layık bulunan Akıllı Şehir Stratejisi, 2023 vizyonuyla yatay mimari ve kentsel dönüşüm, genç nesillerimiz için Çocuk Akademisi ve 3 bin 500 metrekarelik yepyeni bir Geyve Meydan düzenlemesini kısa sürede tamamladık. Tamamlanan bu projelere şimdiye kadar yapılan yatırım miktarı 2,5 milyar lira oldu. Yatırım miktarı açısından bakarsak en yüksek bütçeli projelerde önemli bir yol aldık. Vaatlerimizin tamamını yerine getirmek adına hız kesmeden hizmet üretmeye devam ediyoruz. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Nehir Ada, Katlı Otopark, Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları merkezleri, Sosyal Gelişim Merkezi binaları, Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi, Kültür Vadisi, Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi, Spor Ada Vizyon Projesi ve Unkapanı Meydan Düzenlemesi projelerini de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Diğer yandan AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile Şehir Kütüphanesi projelerimizin de hazırlıkları bitmek üzere. Sakaryalılarla el ele vererek tüm projelerimizi kısa süre içinde tamamlayacak ve gelişen şehrimizi örnek hale getireceğiz."