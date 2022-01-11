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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ağrı'ya yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ağrı'ya yardım tırı gönderildi

11.01.2022 21:49
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ağrı'ya yardım tırı gönderildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla içerisinde gıda, bebek bakım seti gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla içerisinde gıda, bebek bakım seti gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hayrat Vakfı ve Ağrılılar Derneği iş birliğiyle hazırlanan, içerisinde 700 koli destek malzemesi bulunan yardım kolisinin Taşlıçay Belediyesine gönderildiği belirtildi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Hasan Başiş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, eski Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Hayrat Vakfı ve Ağrılılar Derneği temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve yardımsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, atalardan miras kalan dayanışma kültürünün güzel bir örneğini sergilemek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Tüm dünyada belediyeler arasında kardeş şehir uygulamaları bulunduğunu bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Kardeş şehirler birbirlerine uzak olan şehirlerin, ilçelerin, kültürel ve ticari amaçla oluşturdukları birliklerdir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de pek çok şehir ve ilçeyle 'kardeş şehir' protokollerini hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyemizin, Almanya, Özbekistan, Kırgızistan, Hollanda, Libya, Tunus gibi pek çok ülkede kardeş şehirleri olduğu gibi, Kütahya, Bitlis, Rize, Karabük ilçelerinde de kardeş şehirleri vardır. Bugün de kardeş şehirlerimizden biri olan Ağrı Taşlıcay Belediyesine dayanışma amaçla göndereceğimiz tır için bir aradayız. Dayanışma tırımızda 700 koli destek malzemesi bulunmaktadır. Kolilerden 100'ü Ağrılılar Derneği, 100'ü ise Hayrat Vakfı tarafından belediyemize hibe edilmiştir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 400 koli gıda, 100 koli bebek bakım seti olmak üzere dayanışma tırımıza destek verdik."

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Hisarcık, Taşlıçay, Sakarya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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